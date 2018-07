Cuba gaat homohuwelijk toestaan

Het land waar in het verleden homo’s en lesbiennes naar werkkampen werden gestuurd, zal daarmee een voorvechter van de rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LGTB) worden.

In het beginjaren van het bewind van Fidel Castro was sprake van een officieel anti-homo beleid. Castro bood daar later zijn excuses voor aan. De laatste tien jaar zette Cuba al grote stappen door bijvoorbeeld veranderingen van sekse goed te keuren en discriminatie op de werkvloer aan te pakken.

Verwacht wordt dat het parlement de concept grondwet dit weekeinde goedkeurt.