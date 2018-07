Droog? Dit dorp staat blank

Ook in de nabijgelegen stad Hoogeveen viel er regen, net als in het aangrenzende Noordscheschut, maar verder bleef het in de provincie droog of viel slechts een klein buitje, zo schrijft RTV Drenthe.

In Alteveer was het zeer hevig: er kwam zelfs hagel uit de lucht, zo melden verschillende media, en ook kwamen straten blank te staan omdat de riolering het begaf.

Op radarbeelden van Weerplaza is de ’enige bui van Nederland’, waar een fietser ineens in terechtkwam, goed te zien. Die trok inderdaad over Drenthe. Verder waren er aan de grens nog buitjes.

Morgen is het vermoedelijk gedaan met de ’pret’, aldus Weerplaza.

