Zondag koeler, daarna gaat het los

Geniet er maar van. Na een nacht met temperaturen rond de 15 °C blijft zondag van begin tot eind achter in het hittegeweld. Vooral in het noorden zijn er wolkenvelden, in de rest van het land stapelwolken. „Toch is er ook volop ruimte voor de zon”, voegt het KNMI toe.

Weerplaza sluit zich bij de indicaties van het KNMI aan en denkt aan maximumtemperaturen tussen de 24 en 28 graden. „Daarmee is het iets minder warm, maar vanaf maandag gaan de temperaturen weer omhoog en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm.”

Vermoedelijk zal het kwik maandag al tot de 30 graden reiken, en dat warme weer zal de hele week aanhouden. „Op veel wordt het plaatsen tropisch warm, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden”, aldus het KNMI.

En een landelijke hittegolf? Die is in de maak. De vooruitzichten lijken nu op donderdag te wijzen als dag dat de vlag officieel uit kan.

