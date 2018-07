Amsterdamse ov opgeschud door Noord/Zuidlijn

Zo gaan er minder trams en bussen naar Centraal Station, waardoor het daar iets minder druk wordt. Zo eindigen de bussen uit Broek in Waterland of Purmerend voortaan bij station Noord, waar reizigers met de metro verder kunnen reizen. Tussen Oost en West komen juist meer trams en in Zuid verdwijnen er een aantal omdat de nieuwe metrolijn ondergronds dezelfde route rijdt.

Vervoersbedrijf GVB waarschuwt reizigers voor kinderziektes in het netwerk, van het ontbreken van de laatste reisinformatie tot het tijdelijk uitvallen van een metro of zelfs de gehele lijn. „Wij doen er alles aan om de opstartproblemen zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de reizigers in de tussentijd zo goed mogelijk te informeren.”

Naast het openbaar vervoer zijn er ook veranderingen voor het autoverkeer in de binnenstad. Zo is geen autoverkeer meer mogelijk langs de voorzijde van het Centraal Station en door de Paleisstraat. Op de Nieuwezijds Voorburgwal geldt eenrichtingsverkeer. Dit moet leiden tot meer ruimte voor bewoners, fietsen, wandelen, spelen en groen.