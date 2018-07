Zes maanden cel voor meisje (15) dat abortus pleegde na verkrachting broer

De tiener was al een half jaar zwanger toen zij de abortus pleegde. Zo meldt persbureau AFP. In Indonesië is abortus na de zesde week verboden, tenzij het leven van een vrouw in gevaar is.

De moeder van het meisje heeft haar dochter geholpen om de zwangerschap te beëindigen. Zij moet ook voor de rechter verschijnen.

Hoger beroep

Nadat er in juni een babylijkje werd aangetroffen bij een palmolieplantage, zijn de broer en zus aangehouden. De aanklagers van de tieners gaan mogelijk nog in beroep, omdat zij in eerste instantie veel hogere straffen hadden geëist.