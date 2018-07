Honderden ’witte helmen’ uit Syrië gehaald

Het Israëlische leger stelde dat de leden en hun families moesten worden gered „vanwege onmiddellijk gevaar voor hun levens.” De evacuatie was gevraagd door de Verenigde Staten en verschillende Europese landen.

De beweging heet officieel de Syrische Burgerdefensie maar de leden staan bekend om hun opvallende witte helmen. De groepering opereerde als reddingsorganisatie in Syrische gebieden die in handen waren van de rebellen en kwam vaak in actie vlak na bombardementen, veelal met gevaar voor eigen leven. De Witte Helmen werden de afgelopen jaren gezien als kanshebber voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Het Jordaanse persbureau Petra meldde dat Groot-Brittannië, Duitsland en Canada hebben beloofd de Witte Helmen binnen drie maanden op te nemen.