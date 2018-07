Vlaamse musea boos om Facebookban op naakt

Onlangs verwijderde Facebook nog een afbeelding van het 30.000 jaar oude vruchtbaarheidsbeeldje de Venus van Willendorf. Ook de Kruisafneming van Peter Paul Rubens mocht niet worden getoond, omdat Jezus er op zijn lendendoek na helemaal naakt op is te zien.

Volgens de VRT is de censuur een doorn in het oog van Toerisme Vlaanderen, dat met het project Vlaamse Meesters drie miljoen mensen naar Vlaanderen wil trekken in de komende twee jaar. Op deze manier is het moeilijk om via Facebook reclame te maken voor „de magnifieke penseelstreken” van Rubens, Pieter Bruegel of Jan van Eyck.

„Aanstootgevend. Dat is het woord dat wordt gebruikt om de borsten, billen en cherubijnen van Peter Paul Rubens te beschrijven. Niet door ons, maar door u”, schrijven de directeuren van de grote Vlaamse musea, die hopen op een gesprek met Zuckerberg boven een kop koffie of „een verfrissend Belgisch biertje.” „Kunst brengt mensen samen, net zoals social media doen.”