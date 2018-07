’Het was een doodenge tijd’

De hoofdrolspelers Frans Mulder, Raymi Sambo en Mike Reus bij de repetties van het toneelstuk Poz Paradise. Ⓒ Marcel Antonisse

Amsterdam - Wetenschappers, beleidsmakers, activisten en politici uit de hele wereld strijken deze week neer in Amsterdam. In de RAI vindt het 22ste aidscongres plaats. De vernietigende ’homoziekte’ die in de jaren tachtig honderdduizenden slachtoffers maakte zonder dat er iets aan te doen leek, is nu een chronische kwaal geworden. Het aidscongres brengt herinneringen boven.