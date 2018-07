Pedonetwerk opgerold: WhatsAppgroep met 256 leden

De verdachten zaten allemaal in een WhatsAppgroep genaamd ’Little Princess’. Zo meldt het Peruaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In de groep werd kinderporno gedeeld, geproduceerd en gecommercialiseerd.

In totaal zaten er 256 mensen in het gesprek. Dat is het maximale aantal mensen dat WhatsApp in een groep toelaat. De leden van de groep zijn afkomstig uit ruim dertig landen.

Het is niet duidelijk of er Nederlanders lid waren van de groep