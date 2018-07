Nederlandse reddingshond naar Italië voor zoekactie Koen (17)

Sinds vrijdagochtend wordt met man en macht gezocht naar de 17-jarige Koen die na een avondje stappen spoorloos verdween. De Nederlandse consul in Italië is in gesprek met de lokale politie. De vermissing heeft voor Buitenlandse Zaken een hoge prioriteit.

Sporen

Omdat Koen al langer van 24 uur vermist is, is het van belang dat honden niet alleen op een spoor afgaan, maar ook op lichaamsgeur. Diverse hondenreddingsorganisaties in Nederland hebben hun hulp aangeboden wat zeer door de familie op prijs wordt gesteld.

Stichting Reddingshonden RHWW wacht nog op de goedkeuring van lokale politie. „We willen het lopende onderzoek niet zomaar verstoren. De familie is bezig om te regelen dat we mogen komen. Wij vinden het belangrijk dat de politie instemt met onze hulp”, zegt John van Norden van RHWW tegen De Telegraaf.

De moeder van Koen, Greet van Keulen-Jager, deelde zaterdag ook een Italiaanse versie van de oproep naar haar zoon op Facebook. Deze is inmiddels ruim vijfduizend keer gedeeld. De hele campinggemeenschap aan het Gardameer is aan het zoeken naar de 17-jarige vwo-scholier.

Ook de plaatselijke politie zet alles op alles om Koen te vinden. Vrijdag is het hele gebied alafgezocht met drones.