Vrienden zoeken vermiste Koen (17) langs water

Deze vrouw zegt dat ze Koen met een meisje met halflang haar heeft gezien toen ze vrijdagochtend vroeg van haar werk terugkwam. Vermoedelijk is hij met het meisje langs het strand gelopen om haar terug te brengen naar haar camping Lido. Daarna zou hij mogelijk via de weg koers hebben gezet naar zijn eigen camping, Eurocamping Pacengo.

De vrienden van Koen zoeken mee. Ⓒ Familie / De Telegraaf

Volgens de woordvoerder van de familie zijn er vermoedens wie het meisje is en wordt geprobeerd contact met haar te krijgen.

Sporen

Diverse hondenreddingsorganisaties in Nederland hebben hun hulp aangeboden wat zeer door de familie op prijs wordt gesteld.

Van Dutch Rescue Dogs is een vrijwilliger samen met een zoekhond onderweg naar Italië. Aan het begin van de avond verwacht hij aan te komen. Vanavond, morgenvroeg en in de loop van de week zullen meer vrijwilligers vertrekken naar het Gardameer.

Een flyer met daarop een foto van Koen van Keulen. Ⓒ ANP

Zoekhonden werken anders dan speurhonden, die geursporen volgen. Zoekhonden kunnen worden ingezet als de geursporen door de hitte zijn verwaaid, bijvoorbeeld in een gebied met bossen en sloten.

Stichting Reddingshonden RHWW wachtte eerste nog op de goedkeuring van lokale politie, maar heeft inmiddels groen licht gekregen. Op korte termijn zal een team van elf honden afreizen naar Italië.

De familie is erg dankbaar voor alle hulp. „We zijn beide organisaties meer dan erkentelijk voor de bijdrage die zij leveren aan het opsporen van Koen. Allemaal vrijwilligers met het hart op de juiste plek”, aldus de familie.

De moeder van Koen, Greet van Keulen-Jager, deelde zaterdag ook een Italiaanse versie van de oproep naar haar zoon op Facebook. Deze is inmiddels ruim vijfduizend keer gedeeld.

De hele campinggemeenschap aan het Gardameer is aan het zoeken naar de 17-jarige vwo-scholier. Vrijdag is het hele gebied al afgezocht met drones.

Ambassade

De Nederlandse consul in Italië is in gesprek met de lokale politie. De vermissing heeft voor Buitenlandse Zaken een hoge prioriteit.