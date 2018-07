Analyse: kippenboeren in de steek gelaten

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het beeld staat velen, en zeker de boeren, nog helder op het netvlies: een shovel die duizenden eieren in een grote vuilcontainer werpt. De fipronil-crisis heeft zondag precies een jaar geleden keihard toegeslagen bij de pluimveesector en nog steeds staan meer dan honderd bedrijven van kippenboeren geheel of gedeeltelijk op slot. Er is na de uitbraak veel geleerd, maar er blijkt nog weinig veranderd.