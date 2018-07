Jaar na uitbraak nog steeds fipronil-eieren

Het is zondag precies een jaar geleden dat het eerste pluimveebedrijf op slot ging vanwege de fipronil-besmetting, dat werd veroorzaakt door een verboden middel voor bestrijding van luizen dat geleverd werd door het Barneveldse bedrijf Chickfriend. Ondanks de beterschap die NVWA en het Ministerie van Landbouw beloofden na twee vernietigende onderzoeksrapporten over de fipronil-affaire, zien kippenboeren nog te weinig urgentie bij de instanties.

„Wij merken geen of weinig verschil in de werkwijze van de NVWA”, zegt voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. De pluimveehouders zijn nog steeds bezig met een rechtszaak om de schade te verhalen. Die beloopt in ieder geval tot boven de 100 miljoen euro.

Bij de fipronil-crisis zijn 372 pluimveebedrijven betrokken en in totaal zijn er bijna 3,6 miljoen kippen gedood. Op dit moment zitten nog tien bedrijven zitten volledig op slot. Die moeten dus al hun eieren moeten vernietigen en mogen hun mest niet afvoeren. Bij 96 bedrijven geldt dat gedeeltelijk.