Jongetje (3) met bijtende vloeistof overgoten

De Britse politie verspreidde deze opsporingsfoto’s.

WORCESTER - Een driejarig jongetje is ernstig gewond geraakt nadat hij overgoten is met een bijtende vloeistof. Dat meldt de politie in het Engelse Worcester. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om een opzettelijke ’acid attack’. De aanval vond plaats in een winkel.