’Revolutie’ in China: man moet ex 6.000 euro betalen voor huishoudelijk werk

Door een nieuwe wet hebben ruziënde geliefden een extra wapen in handen: ze kunnen hun voormalige wederhelft dreigen met een rechtszaak, waarbij het mogelijk is om compensatie te krijgen als de een thuis meer verantwoordelijkheid droeg dan de ander, zo schrijft CBS News.

In dit geval ging het om mevrouw Wang. Die vertelde in de rechtbank in Peking dat zij „voor het kind zorgde en het huishouden runde, terwijl Chen (de ex-man, red.) helemaal niets bijdroeg, behalve naar z’n werk te gaan.”

De rechtbank gaf haar gelijk: de ex moet nu 50.000 yuan (6300 euro) betalen plus tweeduizend yuan per maand alimentatie. De vrouw gaat echter in beroep. Ze wil het drievoudige.

De zaak houdt vele Chinezen bezig op sociale media, want hoewel het de eerste uitspraak van zijn soort is, stellen veel critici dat mevrouw Wang stank voor dank krijgt. Het onderwerp werd 570 miljoen keer bekeken op het sociale medium Weibo. „Je moet dus nooit thuisblijven als vrouw. Bij een scheiding krijg je helemaal niks, die 50.000 yuan is lachwekkend.”

China kent steeds meer echtscheidingen vanwege liberalisering van wetten die vrouwen financieel meer onafhankelijk maakt.