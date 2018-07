FBI: adviseur Trump werkte samen met Russen

In een reactie op Twitter zoomde president Trump in op de manier waarop de FBI aan zijn informatie was gekomen. ,,Het lijkt er meer en meer op dat de presidentiële Trump-campagne illegaal is bespied.''

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik