Explosie en doden bij terugkeer vicepresident

Dostum ontsnapte ternauwernood aan de aanslag. Hij was kort voor de explosie bij de belangrijkste ingang van de luchthaven in een auto gestapt en vertrokken. Dostum verbleef meer dan een jaar in ballingschap in Turkije nadat hij was beschuldigd van onder andere seksueel misbruik.

Dostum bleef ongedeerd. Op televisiebeelden was te zien hoe hij aanhangers begroette toen hij later bij zijn kantoor aankwam. In Kabul zijn veel veiligheidsdiensten op straat vanwege Dostums terugkeer. Het presidentieel paleis wordt zwaar bewaakt.

De vicepresident haalde zich de woede van westerse donoren op de hals toen hij een politieke rivaal liet oppakken en hem liet martelen en seksueel misbruiken. Hij ontkende dat maar verliet door de internationale kritiek wel Afghanistan.