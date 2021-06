Bestuurslid moskee betrokken bij liefdadigheid of steun aan terrorisme?

Laarbi A. zegt tijdens de eerste dag van het proces tegen hem dat hij maar één ding wilde: door de burgeroorlog getroffen kinderen helpen. Hij zamelde geld in en reisde zeker twee keer naar Syrië. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij daar niet zomaar babymelk en luiers uitdeelde aan iedereen die dat nodig had. Volgens het OM steunde hij uitsluitend de families van jihadstrijders en martelaren en bracht hij behalve hulpgoederen ook stapels contant geld het land in, dat ten goede zou zijn gekomen aan jihadistische groepen waaronder IS.

De vice-voorzitter reisde in 2014 rechtstreeks en kennelijk ongehinderd IS-territorium binnen. Hij trok op met Jermaine Walters, die later IS-strijder werd en sneuvelde. Ook ontmoette hij Ismaïl Akhnikh, een oud-lid van de Hofstadgroep, die zich had opgewerkt in Islamitische Staat. Laarbi A. sprak zich tijdens zijn bezoek lovend uit over de nieuwe kalifaatstaat. „Wonen in IS-gebied”, mijmerde hij tegen Walters, „de kinderen worden opgevoed in leer van IS. Wat wil je nog meer.” Hij liep ook rustig een ijsje te eten op het beruchte Na’im-plein in Raqqa, waar regelmatig executies waren.

Haatprekers

Er zijn meer aanwijzingen dat Laarbi A. sympathiseerde met IS. Zo is er propagandamateriaal gevonden op zijn computer waaronder toespraken van haatprekers en bloeddorstige strijdliederen. Een getuige verklaart dat A. in Nederland opschepte over zijn Syriëreizen en boos werd als iemand kritiek had op IS. A. werkte ook samen met twee omstreden stichtingen met sympathisanten van het kalifaat.

De verdachte was dinsdag tijdens de zitting niet duidelijk afwijzend tegenover IS. „Dat heeft een aantal zaken die overeenkomen met mijn geloof. En zaken waar ik tegen ben.”

Het OM heeft zes jaar gespeurd om het dossier rond te krijgen. De aanklachten zijn door de jaren heen steeds meer afgezwakt. De zaak gaat donderdag verder, dan wordt voorzitter Stefan Z. aan de tand gevoeld.