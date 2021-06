Bestuurslid moskee voor de rechter om financieren terrorisme

LIVE – Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel.

Laarbi A., secretaris en vicevoorzitter van de moskee, is zelf in het strijdgebied geweest waar hij contact had met IS-strijders. Hij reisde met Jermaine Walters, broer van een ex-Hofstadgroeplid. Jermaine reisde later nog een keer naar Syrië om te strijden en stierf daar door een bombardement.

Laarbi A. bracht het geld naar Syrië via zijn liefdadigheidsorganisatie Babycare. Hij wordt verdacht van financiering van terrorisme en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Volgens justitie kwamen de hulpgoederen bij jihadisten terecht. Ook de voorzitter, bekeerling Stefan Z., staat terecht als verdachte in deze zaak: hij zou gegevens op donateurslijsten hebben vervalst.

Het onderzoek loopt al een tijd. In februari 2017 viel de politie op veertien plekken in Zuid-Limburg binnen. Bij de moskee werd een airsoftwapen in de vorm van een kalasjnikov gevonden. De beheerder van een airsoftterrein vertelde dat hij het bestuur gekleed als jihadstrijders had zien verschijnen voor het schietspel in de bossen.

De Al Houda-moskee is al langer in beeld als broeinest van radicalisering. Het gebedshuis is deels gefinancierd met Saoedisch geld en daardoor zou de gemeenschap invloed van het salafisme zijn geraakt. Moskeegangers die het niet met de koers eens waren, werden verketterd en bedreigd.