België onderzoekt video kindermishandeling

BRUSSEL - De Belgische justitie onderzoekt een video op onder meer Facebook waarin te zien is hoe twee peuters zwaar worden mishandeld. De persoon die het filmpje gepost heeft, is inmiddels verhoord, maar volgens het Brusselse parket is hij mogelijk niet degene die de feiten heeft gepleegd. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.