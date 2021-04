Iran houdt zich niet aan atoomdeal en gaat uranium verrijken tot 60 procent

Buitenland

’Ongeluk in Iraanse kernreactor’, dag na opstart nieuwe centrifuges

Een ongeluk heeft zich voorgedaan in de kerncentrale van Natanz in Iran, melden lokale media. Volgens het Iraanse atoomagentschap zijn er problemen met de elektriciteit in de reactor. Die komen een dag nadat er geavanceerde centrifuges voor de verrijking van uranium in gebruik zijn genomen.