Vader vermiste Koen: ’Hij ziet niet snel ergens kwaad in’

Ondertussen is de onzekerheid slopend, zegt Gert-Jan. Zeker als er ’s avonds gestopt moet worden met zoeken. ,,We gaan door met een zaklamp. Maar er moet ook geslapen worden. Vannacht wel twee uur. Ik was om zes uur wakker. Weer denken wat Koen gedacht of gedaan kan hebben, wat de mogelijkheden zijn. En om acht uur weer zoeken.’’

Honderdvijftig vrijwilligers

Zo’n 150 tot 200 vrijwilligers zoeken zondag samen met de Italiaanse politie naar de bij het Gardameer verdwenen Nederlander. Veld voor veld wordt zo uitgekamd, laat een woordvoerder van de familie weten.

Het zoekgebied beslaat zo’n drie kilometer, zei de politie zondagavond tijdens een persconferentie. Het is nog altijd niet duidelijk wat er met Koen gebeurd is, liet de politie zondag aan het eind van de middag weten tijdens een persconferentie. De jongen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt van de camping in Pacengo waar hij met zijn ouders was, na een avond stappen met vrienden.

De gemeente is inmiddels bezig met de huisvesting van de zoekhonden die onderweg zijn. In een naburig dorpje wordt voor een team van zeventien personen en hun honden een accommodatie ingericht. Vanuit Nederland is een vrijwilliger van Dutch Rescue Dogs met een zoekhond onderweg naar Italië. Ook een team met honden van Stichting Reddingshonden RHWW reist af naar Italië. Zij worden maandag aan het begin van de middag verwacht.

Bekijk ook: Camerabeelden verdwenen Koen leveren niets op

Een getuige meende dat ze Koen met een meisje had zien lopen toen ze vrijdagochtend vroeg van het werk terugkwam. Het meisje om wie het vermoedelijk ging, is inmiddels getraceerd, maar het bleek om een persoonsverwisseling te gaan. Er wordt nog verder gezocht.

In een reactie laat de familie weten „meer dan blij” te zijn met de aandacht die er is voor de vermissing van de jongen. „Het geeft aandacht voor de vermissing van Koen en daar gaat het om: om het terugvinden van Koen”, aldus een woordvoerder namens de familie.