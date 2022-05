Kabinet voert druk op voor asielopvang

De asielopvang in Nederland puilt nog altijd uit. Daarom zoekt het kabinet naarstig naar mogelijkheden om extra opvangplekken te creëren, zo blijkt vrijdag na de ministerraad. „Wij werken aan een wet waarin staat dat gemeenten de taak krijgen om locatie te bieden voor asielzoekers”, zegt staatssecretaris Van der Burg (Asiel). „Daarmee kunnen we gemeenten achter hun vodden aanzitten als zij achterblijven.” Maar totdat die wet er is – wat nog vele maanden kan duren – zijn andere lapmiddelen nodig.

Bekijk ook: Rijksvastgoed sluiproute naar gedwongen asielopvang

Zo vraagt het kabinet provincies om in te grijpen bij gemeenten die niet voor genoeg opvangplekken zorgen. Een provincie kan dan besluiten om hotelkamers te regelen, op kosten van een weigerachtige gemeente.

Gedwongen asielopvang

Het kabinet is ook van plan om gemeenten gedwongen te laten meewerken aan asielopvang, zoals De Telegraaf eerder deze maand meldde. Dat kan door panden van het Rijk – zoals belastingkantoren, gevangenissen, kazernes en havens – om te bouwen tot asielopvang. Het kabinet heeft daarvoor zo’n 24 panden op het oog.

Tot nu toe was het gebruikelijk dat een gemeente eerst akkoord moest gaan, maar volgens Van der Burg is dat niet verplicht. ’Wanneer het COA of het Rijksvastgoedbedrijf beschikt over een pand of grond, de bestemming past en de benodigde vergunningen aanwezig zijn, dan kan het COA ook zonder bestuursovereenkomst met de gemeente een locatie in gebruik nemen of houden’, schrijft Van der Burg vrijdag aan de Tweede Kamer.