Brandende matrassen eindelijk geblust

Pas rond 04.00 uur op maandagochtend was het vuur bij het bedrijf aan de Ophemertstraat gedoofd. De brand brak zondagavond uit en woedde in en naast containers waar de matrassen en het huisvuil in zaten.

Het brandende afval moest met een shovel en een kraanwagen uit elkaar worden getrokken om het goed te kunnen blussen. Bij de brand kwam flink wat rook vrij, wat leidde tot rook- en stankoverlast.