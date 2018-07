Veel rook door brandende matrassen

Ⓒ GinoPress B.V.

ROTTERDAM - In de Rotterdamse Waalhaven woedt zondagavond brand. Daarbij komt flink wat rook vrij. Volgens de hulpdiensten woedt het vuur in en naast containers aan de Ophemertstraat, waarin onder meer matrassen en huisvuil zitten. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies eruit te blijven en ramen en deuren te sluiten.