Protesten in Israël voor homorechten

Actievoerders gingen zondag uit protest in staking. Later op de dag gingen zij de straat op om te demonstreren. In Tel Aviv was de grootste bijeenkomst met tienduizenden actievoerders. Die blokkeerden onder andere de belangrijkste doorgaande route door Tel Aviv. Verder was er een grote bijeenkomst in de buurt van de residentie van Netanyahu in Jeruzalem.

Het Israëlische parlement nam vorige week een wetswijziging aan waarmee vrouwen recht krijgen op overheidssteun bij het krijgen van kinderen via een draagmoeder. Netanyahu trok zijn steun voor een vergelijkbare wet voor mannen in.