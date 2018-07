’Ik zorg dat je thuiskomt’

Messteker Malek F. is neergeschoten maar houdt zijn mes nog vast. Een politieman van de DSI velt hem uiteindelijk met een taser. Ⓒ Foto REGIO15

In de rechtbank Schiphol dient maandag de eerste zitting rond de Syriër Malek F. (32). Die stak op 5 mei in Den Haag lukraak in op drie mensen, die daardoor levensgevaarlijk gewond werden. Betrokken politiemensen vielen van de ene seconde op de andere in een zenuwslopend scenario, waarbij hun razendsnelle optreden levens heeft gered. In een exclusief interview blikken ze terug.