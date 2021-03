Meisje (12) uit Haarlem mishandeld met kettingslot door leeftijdsgenoot

Het incident gebeurde op een parkeerplaats aan de Veerplas in de Waarderpolder. Rond 19.45 uur kreeg de politie de melding dat het meisje ernstig was mishandeld.

Het slachtoffer was met wat leeftijdsgenoten aan het praten toen twee jongens op hen afkwamen. Het tweetal begon het groepje weg te duwen. De jongste van de twee, een 12- of 13-jarige jongen, sloeg met een kettingslot op het meisje in. Na het incident gingen de jongens ervandoor. Het meisje is opgenomen in het ziekenhuis.

Signalement daders

De politie zoekt naar getuigen en heeft een signalement verspreid van de daders. De 12- of 13-jarige jongen is 1,65 meter lang. Hij droeg een lange donkere winterjas en een capuchon en mogelijk een joggingbroek. Zijn gezicht was bedekt met een masker.

De andere jongen was vermoedelijk ouder (15 of 16 jaar oud) en langer (1,90 meter). Hij had een slank postuur en droeg een donkere jas tot op de heup, een capuchon en een donkere broek.