Leven met hiv: ’Nooit een dag ziek geweest’

Perry Dossett (l.) en Fred Verdult zijn ondanks de diagnose hiv die zij in de jaren negentig kregen, hartstikke gezond en gelukkig. Ⓒ foto Amaury Miller

Amsterdam - Deze week spannen 15.000 wetenschappers, hiv/aids-behandelaars, verpleegkundigen, patiënten, activisten en politici in de RAI samen tegen aids op de 22e Internationale Aidsconferentie. Wereldwijd richt de ziekte nog altijd grote ellende aan. Maar in de westerse wereld is het vrij beheersbaar.