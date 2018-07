Kinderloze vlucht lijkt gat in markt

Dat blijkt uit onderzoek van reiswebsite WeFlyCheap onder duizend Nederlandse reizigers. De resultaten worden maandag gepresenteerd. „Ruim 40 procent van de vliegtoeristen zonder kleine kinderen wil graag bijbetalen voor een ruimte in het toestel waar geen kinderen rondrennen. Ook het schoppen tegen rugleuningen is een toenemende bron van irritatie”, zegt onderzoeker Eelko van Drongelen.

En dan reageren ouders volgens hem vaak overspannen op het gedrag van hun koters. „Of ze zeggen er juist niets van. Beide gevallen zijn even vervelend in de ogen van de ’tegenstanders’. Die pleiten voor aparte ’no-kid zones’.”

Stiltesecties

Een aantal vliegmaatschappijen, met name in Azië, experimenteert in grotere vliegtuigen al met een tiental rijen in de toeristenklasse pal achter de businessclass, waar kinderen onder 12 jaar niet welkom zijn. Onder andere prijsvechters AirAsia en Scoot (Singapore Airlines) bieden dit aan. Ze worden eufemistisch ’quiet zones’ (stiltesecties) genoemd en zijn met een bescheiden toeslag te reserveren.

De luchtvaart vraagt volgens Van Drongelen overal geld voor. „Waarom niet vaker voor rust? Dat kan een goudmijn worden. Uit onze steekproef blijkt dat één op de tien mensen bereid is meer dan 25 euro per enkele reis extra neer te tellen als ze niet gestoord kunnen worden door jonge kinderen. De rest heeft er 10 tot 25 euro voor over.”

Discrimineren

Nederlandse maatschappijen zijn nog niet met kindvrije ruimtes bezig, omdat het volgens deskundigen vrij complex is. „Ben je niet bezig gezinnen met baby’s en kleuters te discrimineren? Al willen die meestal liever tussen soortgenoten zitten”, aldus consumentensite Airfarewatchdog.

Ook is het moeilijk om met ’no-kid zones’ een volle en rendabele vlucht te realiseren. KLM en vakantievliegers Transavia, TUI en Corendon beginnen er voorlopig niet aan. „Wij leven van familievakanties. Kinderen zitten overal. Ongemak voor anderen duurt op Europese vluchten maar een paar uur”, vindt Corendon-baas Steven van der Heijden.

Volgens vakantiewatcher Tessa aan de Stegge kiezen oudere toeristen steeds meer voor ’me-time’. „Bijna alle grotere reisorganisaties bieden hotels of gedeeltes ervan exclusief voor volwassenen aan”, vertelt ze.