Britse peuter weer uit ziekenhuis na zuuraanval

De politie is nog op zoek naar twee andere mannen en heeft daarom bewakingsbeelden vrijgegeven. Ⓒ Politie

Worcester - Een jongetje van drie dat zaterdag in de Engelse stad Worcester het slachtoffer werd van een zuuraanval, is weer uit het ziekenhuis. Het jongetje is daar behandeld aan ernstige brandwonden. Hoe het nu met hem gaat, is niet duidelijk.