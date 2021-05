Overvaller na tien jaar weer voor Barends neus, maar nu met bloemen: ’Ik heb in het verleden iets doms gedaan’

Het vaasje met de bloemen dat Barend Verijzer kreeg van een van de overvallers. Ⓒ lydia jasper

DEN HELDER - „Ik heb in het verleden iets doms gedaan”, zegt de man als hij winkelier Barend Verijzer (59) een vaasje met bloemen geeft. Barend hoeft niet lang na te denken. In zijn hoofd draait de film. Ja, het is de handlanger van de overvaller die tien jaar geleden een pistool tegen zijn hoofd hield.