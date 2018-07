Zorg voor kwetsbare ouderen tijdens hitte

Zijn er voldoende maatregelen genomen om het huis koel te houden, drinken ouderen voldoende en is hun kleding luchtig genoeg?

Bij hitte zijn het juist ouderen die risico lopen, aldus het Rode Kruis maandag. Uitdroging en oververhitting liggen op de loer. Ouderen ervaren minder snel een dorstprikkel terwijl ze wel genoeg moeten drinken om de hoeveelheid vocht op peil te houden: zo'n twee liter per dag.

Als het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt, staan hulpverleners van de organisatie klaar om te helpen. Ze voeren bijvoorbeeld warmtechecks uit bij zelfstandig wonende ouderen. Ze bezoeken vooral ouderen in stedelijke gebieden omdat het daar vaak nog iets warmer is dan in landelijk gebied of aan de kust.