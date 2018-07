’Maatje’ Joran van der Sloot voor rechter vanwege ramkraak

Twee mannen reden met een gestolen auto de winkelpui van een juwelier aan gort. De schade was groot. Een maand eerder deden ze ook al een poging bij dezelfde juwelier, maar die mislukte.

Van der E. is de afgelopen jaren vaker met justitie in aanraking geweest. Vier jaar geleden werd hij in hoger beroep tot tien maanden gevangenisstraf veroordeeld voor een ramkraak op een kledingzaak.

De man uit Deventer verwierf in 2008 landelijke bekendheid door Joran van der Sloot voor het oog van de verborgen camera bekennende verklaringen te ontlokken over de op Aruba verdwenen Natalee Holloway.