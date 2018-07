Jeffrey Wijnberg over het hebben van een ex-obsessie

Opvallend bij een ex-obsessie is enerzijds het nuchtere besef dat de relatie haar beste tijd heeft gehad, anderzijds het pijnlijke gevoel dat de relatie haar beste tijd heeft gehad. Verstandelijk beredeneren waarom uit-elkaar beter is, maakt het liefdesverdriet er niet minder om.

Hechting

Dat is ook de reden waarom mensen hun ex tegenover critici blijven verdedigen. Wat was, blijft zo dierbaar dat ook de nagedachtenis niet ontheiligd mag worden. Zo kan een goede vriend wel opmerken 'Die ex van jou was toch een arrogante narcist?', het antwoord zal dan zijn: 'Ja, dat weet ik wel, maar hij kon ook, op zijn manier, heel liefdevol zijn.'

Hoe slecht een relatie ook is geweest, dan nog zal de vertrouwdheid en daarmee ook de hechting met elkaar zo diep in alle vezels van het lichaam gaan zitten, dat het vooral heel pijnlijk aanvoelt dat de ex wellicht al meteen een andere liefdespartner kan hebben.

Stalken

In deze emotionele toestand kunnen mensen overgaan tot stalken: alles wordt in het werk gesteld om het doen en laten van de ex te volgen; iets wat tegenwoordig gemakkelijk gaat 'dankzij' sociale media.

De kleinste verandering ('Hij heeft zijn profielfoto veranderd') wordt opgemerkt en zal ogenblikkelijk reden zijn om daar de meest ingewikkelde theorieën en verklaringen voor te bedenken ('Ten diepste houdt hij nog van mij en daarom probeert hij zichzelf opnieuw uit te vinden').

Nieuwe verbinding

Voor de omgeving zijn de eindeloze redenaties van het liefdesslachtoffer vermoeiend en onzinnig; en dan vooral omdat gesprekken over het hoe en waarom geen enkel nieuw perspectief opleveren. Over perspectief gesproken: dat is sowieso verdwenen bij de obsessieveling.

Hij/zij zal namelijk vervuld zijn met gedachten als 'Ik vind nooit weer iemand die van mij houdt' of 'Zoals ik nu ben kan ik nooit weer openstaan voor nieuwe liefde' en 'Dat beetje levensenergie wat ik ooit had, is voorgoed verdwenen.'

Onthechting

Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om een acuut depressieve toestand, een toestand waarbij zelfs de sterkste medicatie geen uitkomst biedt. Gesprekken met een therapeut kunnen helpen, al was het alleen maar om vrienden en familie te ontlasten van het slopend verhaal van ondragelijk verlies.

Als psycholoog zet ik mij altijd extra in voor mensen met een exen-obsessie. Vooral omdat ik zelf ook elke vorm van onthechting moeilijk kan hebben. Tegenwoordig ga ik dan samen met de ontroostbaren actief op zoek naar nieuwe liefdeskansen. Want alleen een nieuwe verbinding, doet het oude loslaten.

