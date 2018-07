Achtervolgingen Benelux voortaan zonder rompslomp

Namens Nederland tekent minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag in Brussel voor een uitbreiding van het Benelux-verdrag dat politiesamenwerking regelt. Het origineel stamt uit 2004, maar door de opwaardering is nog intensievere samenwerking mogelijk.

Hierdoor komen er meer mogelijkheden om grensoverschrijdend samen te werken en moet er ook betere informatie-uitwisseling plaatsvinden. Het wordt als een grote stap gezien in de strijd tegen de georganiseerde misdaad die vooral in de grensstreek wortel heeft geschoten.

In de praktijk was er grote behoefte aan ruimere bevoegdheden om tot over de grens criminelen te kunnen najagen.

Dit betekent dat een door de Nederlandse politie ingezette achtervolging door kan gaan tot in België of Luxemburg, totdat de identiteit van de verdachten is vastgesteld.

Ook wordt het overdragen van verdachten eenvoudiger. Nu gelden er nog omslachtige procedures op basis van een Europees Arrestatiebevel of een verzoek tot uitlevering.

Verhoren

Het verhoor van een Nederlandse verdachte in handen van de Belgische justitie kan door een Nederlandse rechercheur worden gedaan, al zal dat altijd gebeuren in aanwezigheid van een opsporingsambtenaar uit het gastland.

De parlementen van de drie landen zullen allemaal moeten instemmen voordat het aangepaste verdrag echt in werking kan treden. Daarmee wordt in het najaar begonnen.