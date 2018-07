Jongetje (6) overleden na ongeluk met zwembadfilter

Vic is maandagochtend vroeg overleden, nadat hij dagenlang in coma lag in een ziekenhuis in Lissabon. De behandeling werd gestaakt, want de schade aan de hersenen van het jongetje is te groot. Zo meldt de Gazet van Antwerpen.

Het ongeluk gebeurde tijdens de vakantie van het gezin in Portugal. Vic sprong in het zwembad en dook de diepte in. Toen hij een gat zag op de bodem van het zwembad was hij nieuwsgierig en stak hij zijn arm erin. Dat gat bleek het zwembadfilter te zijn en Vic werd met zijn arm vastgezogen.

Vics moeder sprong samen met een bevriend stel, waarmee zij op vakantie waren, in het water en probeerde Vic los te trekken, maar de zuigkracht was dusdanig groot dat dit niet lukte. Ook de twee brandweermannen die ter plaatse kwamen kregen Vic niet los.

Zuurstofgebrek

De brandweer trapte uiteindelijk de deur in van het tuinhuisje waar de filterinstallatie stond en zette het apparaat uit. Vic zat op dat moment al ruim een kwartier onder water.

Het jongetje werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij maandag in gezelschap van zijn ouders is overleden. „We waren er allebei bij en we lagen samen met hem in zijn bedje. Iets wat hij altijd vroeg om dicht bij ons te zijn”, schrijft zijn vader in een emotioneel bericht op Facebook.