Bouwvakker moet vaker pauzeren tijdens hitte

Ook zouden mensen in de bouw zoveel mogelijk in de schaduw moeten werken en de werkplek af te schermen voor de zon. Tussen 12.00 en 15.00 uur moet de zon worden vermeden. Daarbij adviseert de FNV bouwvakkers om zich iedere twee uur in te smeren met een zonnebrandcrème, minimaal factor 20.

Als onderdeel van het advies deelt FNV Bouwen en Wonen dinsdag flesjes water uit op verschillende bouwplaatsen in Friesland.