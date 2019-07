Bonden langs bij werkplaatsen om hitte

Werknemers in de bouw smeren elkaar in met een zonne-creme. Archieffoto. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen gaan de komende dagen langs bij werkplaatsen om te kijken of werknemers goed beschermd zijn tegen de hitte. Ze kijken bijvoorbeeld of er wel zonnebrandcrème of uv-werende kleding wordt gebruikt door mensen die buiten werken.