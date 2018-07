RIVM activeert Nationaal Hitteplan

„Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan binnen vijftien minuten verbranden”, waarschuwt het gezondheidsinstituut.

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 30 graden. Ook ’s nachts wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. Het RIVM laat het hitteplan ingaan bij aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden.

35 graden

Later in de week zijn maxima tot 35 graden mogelijk, meldt Weerplaza. Elke dag schijnt de zon geregeld en op een zeer lokaal warmte-onweer na blijft het droog.

Enkele tips van het RIVM:

1. Drink voldoende, ook als je geen dorst hebt. Ongemerkt verlies je namelijk veel vocht door transpiratie. Matig daarnaast het gebruik van alcohol. Tip: zorg ervoor dat je altijd een flesje water mee hebt.

2. Zorg voor koelte. Draag dunne kleding en blijf in de schaduw. Buiten sporten kun je het best ’s ochtends vroeg of ’s avonds doen, beperk lichamelijke inspanning tussen 12.00 en 16.00 uur. Slaap niet onder een te warme deken.

3. Houd de woning koel, als het kan met zonwering, ventilators of airconditioning. Zorg voor ventilatie door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten. Een tip is om de deuren en ramen te openen als het wat frisser buiten is, zoals ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends.

4. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in je omgeving die hulp kunnen gebruiken, zoals kwetsbare ouderen. Ook kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf in staat zijn om maatregelen te nemen om oververhitting te voorkomen.

5. Probeer uitdroging en oververhitting te voorkomen. Symptomen zijn misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid.