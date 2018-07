Reddingshonden op zoek naar vermiste Koen

PACENGO - Bij het Gardameer in Italië is de zoektocht hervat naar de Nederlandse Koen van Keulen uit Soest. De leden en honden van Stichting Reddingshonden (RHWW) zijn aangekomen bij het Gardameer in Italië. De zeventienjarige jongen is sinds vrijdagochtend spoorloos na een avondje stappen met vrienden in de buurt van hun camping in Pacengo, bij het Gardameer, waar hij met zijn ouders was.