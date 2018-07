’Koen sloeg op de ramen van de bus’

1 / 2 1 / 2 Italiaanse reddingswerkers zoeken tussen het riet bij Gasparina in het Gardameer naar de vermiste Koen. Ⓒ ANP

PACENGO - Koen van Keulen, die donderdag aan het Gardameer vermist raakte na een avondje stappen, is waarschijnlijk eerder uit het shuttlebusje gestapt dan tot nu toe is aangenomen. Hij zou tussen twee haltes in op de ramen van het voertuig hebben geslagen en in het holst van de nacht tussentijds zijn uitgestapt.