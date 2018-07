Live: messentrekker Malek F. voor de rechter

Verslaggever Silvan Schoonhoven doet vanaf 11 uur live verslag van de eerste pro forma-zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Had Malek F. inderdaad een terroristisch oogmerk? Dat wordt de belangrijkste vraag tijdens de reeks zittingen die nog gaan volgen. Malek schreef in een Facebookpost dat „ongelovigen moeten lijden.” Bij de verdachte thuis is volgens het OM geen afscheidsvideo of afscheidsbrief gevonden.

In zijn woning is geen materiaal gevonden dat duidt op terroristisch gedachtegoed. Wel is begin maart bij de politie een anonieme tip binnengekomen dat de Syriër een terroristische daad zou willen plegen. Van belang is ook of hij een psychische stoornis heeft.

Bekenden en familie verklaarden dat hij drugs gebruikte en een trauma had omdat zijn vader is verdronken tijdens de vlucht uit Syrië. Malek is onderzocht bij het Pieter Baan Centrum.