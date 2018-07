Malek F. wilde steekpartij in Haagse kerk

Verslaggever Silvan Schoonhoven doet vanaf 11 uur live verslag van de eerste pro forma-zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Malek F. geloofde dat duivelaanbidders probeerden hem van zijn geloof te brengen. De satantisten zaten in de kerk tegenover het Haagse stadhuis. F. wilde met zijn mes naar binnen gaan, maar er deed niemand open. Het mes had hij een paar dagen eerder gekocht om mensen mee neer te steken, verklaart hij zelf. Op 5 mei sneed een van de slachtoffers op de Johanna Westerdijk de keel door. Twee anderen raakten ook zwaargewond.

F. hindert het onderzoek naar zijn achtergronden. Hij weigert de toegangscode voor zijn telefoon te geven. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor drie pogingen moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.

Volgens Justitie zijn er veel aanwijzingen dat het gaat om terrorisme. In een Facebookbericht schreef hij dat hij ‘ongelovigen graag wilde zien lijden, zowel in dit leven als in het hiernamaals.'

Justitie wijst erop dat Malek het ‘tawheed’-gebaar bij de aanhouding, de opgestoken wijsvinger die staat voor de eenheid van God - een extremistisch handgebaar. Hij verklaarde dat hij een afkeer had van de Nederlandse maatschappij. De Financial Intelligence Unit heeft gekeken naar de financiële transacties van Malek. Hij heeft 520 euro cash opgenomen voor de aanslag. Ook dat is een indicatie voor terrorisme.

Justitie heeft indrukwekkende gesprekken gevoerd met de slachtoffers en hun familie. ‘Een jonge vent met blijvende littekens heeft nachtmerries en woedeuitbarstingen. Hij durft niet meer naar bijbaantje.'