’Doorbraak’ in verdwijningszaak Maddie McCann: onderzoekers vinden ’schokkend’ bewijs

Onderzoekers werkzaam voor de Duitse tv-zender Sat.1 zeggen dat zij ’schokkend’ bewijsmateriaal hebben gevonden tegen de Duitse hoofdverdachte Christian Brueckner. Het team heeft het bewijs overhandigd aan de rechercheurs die de betrokkenheid van Brueckner onderzoeken in de beruchte zaak.

Nieuw bewijs

Duitse aanklagers beweren bewijs te hebben dat Madeleine dood is en noemen de veroordeelde pedofiel Brueckner als hun enige verdachte. In 2020 kwam naar buiten dat hij een nieuwe verdachte is in de verdwijningszaak, maar tot nu toe is hij nog steeds niet beschuldigd van enig strafbaar feit. Ook ontkent hij elke betrokkenheid.

De onderzoekers zeggen bewijs te hebben dat hij in de buurt van Praia da Luz was toen Madeleine verdween. Zij hebben de afgelopen maanden materiaal uit Duitsland, Portugal en Engeland onderzocht, zegt hoofdredacteur Juliane Ebling van Sat.1. „In zijn omgeving kunnen Duitse vrouwen en mannen verschillende details rond de misdaad beschrijven’’, aldus Ebling.

Sat.1 bevestigt dat de show op de Duitse tv zal worden uitgezonden, maar ’een exacte uitzenddatum is nog niet bekend’.

Busje

Britse en Duitse media meldden in 2020 dat Brueckner al meerdere keren veroordeeld is, onder meer voor seksueel misbruik. Hij zit momenteel vast in een Duitse cel voor die strafbare feiten.

De Duitser zou in 2017 als verdachte in het vizier zijn gekomen nadat de Metropolitan Police en de Scotland Yard hem konden linken aan een camper waar hij enkele weken mee rondtrok in de buurt van Praia da Luz toen Madeleine verdween. Het ging om een opvallend Volkswagen busje in een gele en witte kleur. De dag nadat Maddie verdween werd het voertuig plots opnieuw geregistreerd onder een andere naam in Duitsland, terwijl het nog steeds in Portugal stond. Deze informatie werd pas in 2020 door de politie openbaar gemaakt.

Een Volkswagen (VW) T3 Westfalia-camper op beeld dat door de politie is verspreid. Brückner zou daarin door Portugal hebben gereisd. Ⓒ EPA

De verdachte woonde tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve, waaronder enkele jaren in een huis tussen Lagos en Praia da Luz. Hij had toen verschillende baantjes, onder meer in de horeca, maar zou ook gelinkt worden aan verschillende inbraken in hotelcomplexen en aan drugshandel.

Het huis in Lagos waar Brückner woonde. Ⓒ EPA

De driejarige Madeleine verdween nadat ze alleen was gebleven met haar jongere tweelingbroers en zus terwijl haar ouders iets gingen eten in een nabijgelegen tapasrestaurant in Praia da Luz. Het echtpaar, uit Rothley in Leicestershire, heeft altijd volgehouden dat ze die avond regelmatig langsgingen bij de kinderen.