’Plannen voor aanslag op politiebureau Rotterdam’

De twee Marokkaanse mannen van 22 en 27 jaar zitten vast en moeten 19 september voor de rechter in Rotterdam verschijnen in een niet-inhoudelijke zitting.

Bij de aanhouding van de mannen is beslag gelegd op telefoons, USB-sticks en andere gegevensdragers die in hun huis lagen. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

Parijs

De aanleiding tot de aanhoudingen was informatie van de AIVD. Eén van hen zou na de ramadan een gewapende aanslag willen plegen in Parijs. Hij zou willen sterven als martelaar en benieuwd zijn wat hij in het paradijs ging aantreffen, meldt de politie.

Een eerste, zogenoemde pro forma terechtzitting, is op 19 september bij de rechtbank Rotterdam. De zaak zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.

’Ongemakkelijk gevoel’

Volgens politiechef Frank Paauw zorgt het voor een ’ongemakkelijk gevoel’ op het bureau. „Dit is de eerste keer dat een foto van een politiebureau in een dergelijk onderzoek wordt gevonden. En hoewel met de aanhoudingen de mogelijke dreiging is weggenomen en extra maatregelen niet nodig zijn, geeft dit ons een ongemakkelijk gevoel. Het heeft impact op de eenheid Rotterdam en op de collega’s in het hele land. Het doet ons opnieuw realiseren dat de dreiging in Nederland niet voor niets substantieel is en dat collega’s daarbij ook een specifiek doelwit kunnen zijn”, aldus Paauw.