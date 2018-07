Renault Clio R.S. Trophy: zeldzamer dan een Ferrari

De Renault Clio R.S. Trophy is met slechts 50 gebouwde exemplaren zeldzamer dan de duurste Ferrari, heeft een peperduur onderstel uit de racerij en is één van de beste hot hatches ooit gemaakt. Met 182 pk, minder dan 1000 kg en een sublieme wegligging is dit misschien wel dé ultieme sportieve hatchback. In deze nieuwe aflevering van Peter Proefrit vertelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst waarom dit Renault Sport op zijn allerbest is.