Tijdlijn: de zoektocht naar de vermiste Koen

Maandag

Er is een aanvullende verklaring gekomen van een getuige, die waarschijnlijk in dezelfde nachtbus zat, dat Koen tussen twee haltes in op de ramen zou hebben gebonsd en tussentijds zou zijn uitgestapt, zo meldt een woordvoerder van de familie aan De Telegraaf.

Nabij die plek, tussen de halte bij Eurocamping Pacengo en de volgende halte drie kilometer verderop, is bovendien een kapotte autospiegel gevonden, die inmiddels door de politie is onderzocht.

De nieuwste hoop is gevestigd op een Nederlandse team met reddingshonden. Het eerste team is zondagavond aangekomen en meteen aan de slag gegaan. Ook maandagochtend komt er nog een team aan.

Zondag

De vader van Koen laat weten dat hij er rekening mee houdt dat zijn zoon met een meisje is meegegaan. „Hij is hoffelijk genoeg om een meisje naar huis te brengen”, vertelt hij ter plaatse tegen deze krant. „Hij kan ook in een auto gestapt zijn met de vraag of hij bij de camping afgezet zou kunnen worden. Koen is goedgelovig, ziet niet snel ergens kwaad in.”

De zoektocht is deels verplaatst naar camping Gasparina, dat een paar kilometer van Eurocamping Pacengo ligt. Een getuige heeft gemeld dat Koen zou zijn gezien met een meisje dat halflang haar heeft. Dat blijkt uiteindelijk om een persoonsverwisseling te gaan.

Een vrijwilliger van de organisatie Dutch Rescue Dogs is met een zoekhond onderweg naar het bij toeristen populaire Gardameer in Italië. Ook een team van Stichting Reddingshonden RHWW staat paraat om af te reizen naar het gebied.

Zaterdag

Camerabeelden in de omgeving van het Gardameer waar Koen van Keulen is verdwenen, hebben niets opgeleverd, melden de ouders van de 17-jarige vwo-scholier. Sinds vrijdagochtend wordt met man en macht gezocht naar de jongen die na een avondje stappen spoorloos verdween.

„We zijn radeloos. Geen teken, helemaal niets. Zijn telefoon is leeg en hij heeft ook zijn pinpas niet gebruikt. En het is bloedheet hier”, zegt zijn vader Gert-Jan tegen De Telegraaf. De vader van een van zijn vrienden voegt tegen deze krant toe: „Koen is een normale, spontane en vrolijke jongen.”

Een steeds groter wordende gemeenschap die verblijft aan het Gardameer helpt mee met de zoektocht naar Koen van wie geen teken meer is vernomen.

Vrijdag

Een noodkreet van de moeder van Koen van Keulen: „Help, mijn zoon is vermist”, schrijft ze vrijdag op haar Facebookpagina. Het gezin uit Soest, op vakantie aan het Gardameer, is radeloos dat zoon Koen die nacht niet is teruggekeerd na een avondje stappen.

Er wordt dan al uren naar hem gezocht, en er zijn zelfs drones ingezet om de verdwenen Nederlander – die een donkerblauw T-shirt en een gestreept hoedje droeg – te traceren. Zonder resultaat.

Koen, die net over is van 5 naar 6 vwo, is met zijn ouders, zijn broer en drie vrienden op doorreis naar Kroatië. Zijn ouders reizen in een camper en de vijf jongens zijn met de auto. Het plan was om twee nachten aan het Gardameer te verblijven, voordat het gezelschap via Venetië verder zou reizen naar hun eindbestemming.

Donderdag

Na een gezellig stapavondje aan het Italiaanse Gardameer stapt de 17-jarige Koen van Keulen uit Soest in de nachtshuttlebus, om met zijn vrienden terug te keren vanuit het toeristische Lazise naar de camping in het kleine, nabijgelegen dorpje Pacengo, waar de vwo-scholier samen met zijn ouders en vrienden verblijft.

Zijn vrienden stappen uit, maar Koen blijft om onduidelijke reden zitten. Volgens de chauffeur stapt hij de volgende halte alsnog uit, zo’n drie kilometer verderop. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.