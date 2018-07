Hond valt aan: meisje (4) heeft schedelfractuur

De aanval vond plaats op 15 juni. Tillie was aan het spelen in een voortuin van een woning in de Engelse stad Preston, toen ze werd gegrepen door een hond. De politie kwam af op een melding en wist het meisje los te krijgen. Ze hebben de hond in beslag genomen en de eigenaresse van het beest is aangehouden. Het zou gaan om een ’hond van een gemengd ras’. De 40-jarige vrouw zit vast en wordt verdacht van het los laten lopen van een ’gevaarlijke doorgedraaide hond’.

Speelgoed

Terwijl Tillie in het ziekenhuis ligt, heeft haar schoolvriendinnetje een campagne opgezet om geld in te zamelen om haar ’bff’ op te vrolijken. Halle houdt van wandelen en gaat een bergwandeling doen om zo geld in te zamelen om nieuw speelgoed te kopen. De moeder van Halle is aangeslagen. „Je gaat er niet vanuit dat zoiets kan gebeuren. Ze houdt er waarschijnlijk psychische en fysieke littekens aan over”, zegt de moeder tegen Mirror.