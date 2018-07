Grapperhaus: ’Hoog tijd’ voor nieuw politieverdrag

De CDA-bewindsman tekende maandagochtend in Brussel samen met Belgische en Luxemburgse collega’s de nieuwe overeenkomst. Daarin wordt geregeld hun politiekorpsen veel intensiever over de grenzen heen gaan samenwerken.

„We kunnen straks over en weer in elkaars systemen kijken. Dat is aan voorwaarden verbonden, maar tot nu toe kon dit nauwelijks”, aldus Grapperhaus. Daarnaast is hij blij dat de Dienst Speciale Interventies (DSI) over de grens kan worden ingezet bij zware incidenten. De gespecialiseerde politie-eenheid speelt een belangrijke rol bij terrorismebestrijding.

Wat misschien wel het meest in het oog springt is het vergemakkelijken van politieachtervolgingen over de grens. Nu is de drempel daarvoor in de praktijk vaak hoog omdat het delict aan minimumeisen moet voldoen, wat op het moment van achtervolging vaak nog helemaal niet duidelijk is. Grapperhaus spreekt van een „evolutie van de grensoverschrijdende achtervolging.”

Ook de Belgische minister Jambon (Binnenlandse Zaken) is verheugd. „Zo’n achtervolging zal vlotter verlopen. Heel vaak is niet duidelijk waarom iemand nou op de vlucht sloeg. Maar nu kan een achtervolging sowieso worden voortgezet.”

Duitsland

Nu de samenwerking met de Belgen en de Luxemburgers intensiever wordt, is ook extra aandacht voor Duitsland nodig. Begin mei sloot Grapperhaus met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en België een akkoord over het beter uitwisselen van informatie. Met Nedersaksen wil hij snel ook een dergelijk akkoord gaan sluiten. Maar zo ver als de nieuwe Benelux-samenwerking gaat het allemaal nog niet.

„Het gaat hier primair om het bestrijden van zware misdaad, georganiseerde misdaad”, aldus Grapperhaus. Hij wil een waterbedeffect voorkomen, waarbij criminelen zich verplaatsen naar de plek waar ze de minste kans hebben om lastiggevallen te worden.

„Vaak zie je dat zware criminaliteit in de grensstreek voorkomt. De Belgen hebben bijvoorbeeld last van onze succesvolle ondermijning van zware misdaad in Noord-Brabant”, signaleert hij. Motorbendes die het in Nederland te heet onder de voeten werd, zijn uitgeweken naar België.

De parlementen van de drie landen zullen zich nog over het nieuwe verdrag moeten uitspreken. Grapperhaus verwacht dat het begin 2020 in kan gaan.